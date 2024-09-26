Mahalle sakinleri, kokular nedeniyle rahatsızlık duyduklarını belirterek durumu karakola bildirdi. Savcılığın talimatıyla eve giren Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapıyı açtıklarında karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular.

Üç katlı binanın koridorları dahi çöple doluydu. Ekipler hemen temizlik çalışmalarına başladı. Polis, evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri evden toplamda 5 kamyon çöp çıkardı. Temizlik işlemlerinin ardından, ev ilaçlanarak sahibine geri teslim edildi. Bu olay, çevreye yayılan kötü kokuların mahalle sakinleri üzerindeki olumsuz etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.