Olay, 9 Şubat'ta Osmangazi ilçesine bağlı Kükürtlü Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldıktan sonra çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan 2 çocuk babası Mustafa Demirel'in (60) büyük oğlu H.D., babasından 3 gün haber alamayınca kardeşi Hakan Demirel (33) ile gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Demirel'in tüfekle sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan cinayet masası ekipleri, önce bina ile çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olay yerinden parmak izi alıp, Mustafa Demirel'in cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, oğlu Hakan'ın babasına, "Baba kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip kıyafet alacağım. Bilgin olsun" yazılı mesaj gönderdiğini belirledi. Ekipler, babasının otomobilini de kullandığı tespit edilen Hakan Demirel'i gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde, soğukkanlı hareketleriyle dikkat çeken Demirel'in, "Suçsuzum. Babamı akrabalarımdan bazı kişiler de öldürmüş olabilir. Beni, gereksiz yere sorguluyorsunuz. Müsaade edin, son görevimi yapmam için babamın cenaze törenine katılayım" dedi. Ancak daha sonra suçunu itiraf eden Hakan Demirel, babasını kaldığı odasında tüfekle öldürdüğünü belirtti.

"Kız arkadaşıma küfür ettiği için oldu"

Demirel'in Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis talebiyle yargılanan Demirel, "Babam kız arkadaşıma küfür ettiği için oldu. Bana tüfeği çekti bende kendisinin elinden tüfeği alıp ateş ettim. Abim yanımda olduğu için babamı öldürdüğümü söyleyemedim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.