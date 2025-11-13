Sakarya Üniversitesi, "Girişim Vadisi" projesiyle bölgesel bir Ar-Ge üssünden, ulusal ölçekte girişimcilerin yetiştiği bir merkeze dönüşecek.

Türkiye’de ilk kez üniversite-sanayi-girişimcilik bileşenleri aynı çatıda buluşuyor. Sakarya Teknokent, girişimcilere altyapı, mentörlük, eğitim, yatırım ve sosyal yaşam alanlarını aynı çatı altında sunan "Girişim Vadisi" projesini hayata geçiriyor. Türkiye’de girişimcilik ekosistemine yeni bir model kazandıracak bu proje, Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylandı. Sakarya Üniversitesi Teknokent Girişim Vadisi, sahip olduğu altyapı, fiziki kapasite, mentörlük ağı ve yatırımcı modeliyle Türkiye’de teknoloji tabanlı girişimcilik alanında bir ilki temsil ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Sakarya, yalnızca bölgesel bir Ar-Ge üssü olmaktan çıkıp ulusal ölçekte girişimcilerin yetiştiği ve büyüdüğü bir merkeze dönüşecek. Proje çerçevesinde ileri teknoloji merkezleri, prototipleme atölyeleri, sosyal alanlar ve konaklama birimlerini kapsayan çok yönlü bir girişimcilik bölgesi oluşturulacak. Ayrıca TEKNOFEST, BİGG ve G-FAST gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanan takımlar için profesyonel çalışma ve destek imkanları sağlanacak. Girişim Vadisi çerçevesinde yapılan genişleme Sakarya Teknokent’in toplam yüzölçümü 49 bin 585 metrekareden 84 bin 478 metrekareye çıkarılacak. Yeni düzenlemeyle kiralanabilir alan 5 bin 943 metre kareden 10 bin 728 metrekareye, ofis sayısı 149’dan 265’e, kuluçka ofisi ise 15’ten 124’e yükselecek. Bu sayede girişimcilere daha fazla kuluçka alanı ve ofis imkanı sunulurken, büyük ölçekli şirketlerin Yap-İşlet-Devret modeliyle yatırım yapabilecekleri yeni alanlar oluşturulacak.

Yeni merkezlerle ekosistem güçlenecek

Alan genişlemesi çerçevesinde F Blok’ta inşaat süreci tamamlandı ve iskan işlemleri başlatıldı. Toplam 4 bin 265 metrekare inşaat alanına sahip olan yapıda, 2 bin 141 metrekarelik kapalı alanda 40 kiralanabilir ofis bulunuyor. Yeni alanların devreye girmesiyle birlikte, girişimcilik ve Ar-Ge faaliyetleri için modern çalışma ortamları oluşturulacak. Sakarya Teknokent, Girişim Vadisi ile ulusal ve uluslararası projelere ev sahipliği yaparak Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde öncü rol üstlenecek. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde gerçekleştirilen bu 2. genişlemenin ardından, 3. ve 4. genişleme fazları için çalışmalar devam ediyor. Planlanan yeni fazlarla birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin altyapısının daha da güçlendirilmesi ve ekosistemin çok daha geniş bir kitleye hizmet verecek şekilde büyütülmesi hedefleniyor.