Bursa'da devam eden orman yangınları Keles ilçesine sıçrama tehlikesi nedeniyle ilçe teyakkuza geçti.

Harmancık ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, "Tüm çalışmalarımız olası bir yangının önlenmesine yönelik planlanmıştır. Bu konuda tüm hemşehrilerimizden üst düzeyde bir hassasiyet bekliyoruz" dedi.

Kocayayla bölgesinde kesinlikle mangal yakılmasına izin verilmeyeceğini söyleyen Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Komşu ilçelerimiz Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan’ın kesiştiği geniş bir alanda meydana gelen orman yangınına tüm ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Biz de sınırımızda çıkan yangının bir an önce söndürülmesi için Belediyemiz ve Keles DASKUT ekipleriyle birlikte yangın bölgesindeyiz.

Buradan hemşehrilerimize duyurmak istediğim bir kaç husus var.

Havaların aşırı sıcak ve rüzgarlı olması nedeniyle olası yangın risklerine karşı;

Tüm personelimizin izileri durdurulmuş olup tüm personelimiz, iş makinelerimizle birlikte 24 saat esaslı ve nöbetleşe olarak teyakkuz halindedir. Bu çerçevede sahada çöp toplama işi haricinde devam eden tüm iş ve çalışmalara ara verilmiştir.

Tüm çalışmalarımız olası bir yangının önlenmesine yönelik planlanmıştır. Bu konuda tüm hemşehrilerimizden üst düzeyde bir hassasiyet bekliyoruz.

Tüm mahallelerimizde su tankerlerinin dolu tutulması önem arz etmektedir.

Kocayayla mesire alanında, çadır ve karavan alanlarında ateş, mangal, semaver yakılmasına müsade edilmeyecektir.

Destek veren tüm kurumlara, vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz."