Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına, Filistinli mahkûmlar hakkında verilen idam kararlarına ve Ortadoğu'da süren işgal politikalarına tepki gösterildi.

Bursa Ulu Camii önünde toplanan platform üyeleri ve vatandaşlar Filistin için çağrıda bulundu. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Eryağan, 'Mescid-i Aksa onurumuzdur ve ilk kıblemize ne pahasına olursa olsun sahip çıkmalıyız. İşgalci İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine, haksız idam kararlarına ve Gazze'ye gıda girişinin iyice kısıtlanmasıyla derinleşen insani tabloya sessiz kalamayız. Gazze'de temel yaşam malzemelerine erişimin engellenmesi, sivilleri açlığa ve çaresizliğe mahkûm eden açık bir zulümdür. Bizler Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu olarak, zulme karşı direnişimizi sürdürecek ve sesimizi her platformda en gür şekilde yükseltmeye devam edeceğiz. Mazlumların yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Eryağan'ın selamlama konuşmasının ardından Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu adına basın açıklamasını Enes Bayram okudu. Dünyanın, kanlı çatışmaların, kitlesel ölümlerin ve derin insani krizlerin gölgesinde ağır bir süreçten geçtiğini belirten Bayram, yaşanan tabloyu 'erdemsizlik ve mutlak kötülük' olarak tanımladı. Bayram, 'Dünya küresel çalkalanmaların, kanlı çatışmaların, durmak bilmeyen savaşların, büyük göçlerin, kitlesel ölümlerin yaşandığı derin bir varoluşsal krizle sürükleniyor' ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların yanı sıra Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına da dikkat çeken Bayram, 'Mescid-i Aksa biz Müslümanların ilk kıblesidir ve kapalı tutulması tüm Müslümanların onuruna ve izzetine yapılmış hakarettir. İlk kıblemizi her platformda savunmaya, yüceltmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Bayram, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Filistin halkının uğradığı zulme de değinen Bayram, 'Filistin halkının acılarını acımız kabul ediyor, onurlu direnişlerini selamlıyoruz. 80 yıldır İsrail'in her türlü zulmüne direnen izzetli Filistin halkının idam kararları ile boyun eğmeyeceğini biliyoruz' ifadelerini kullandı. Filistinli mahkûmlar hakkında verilen idam kararlarına tepki gösteren Bayram, bu kararların durdurulması için uluslararası mekanizmaları, devletleri, hükümetleri ve halkları İsrail'e karşı tavır almaya davet etti.

Enes Bayram, açıklamasında Ortadoğu'da giderek büyüyen gerilime de dikkat çekerek, 'İran'a yönelik olarak başlayan ve tüm bölgeyi ateşe atacak ABD-İsrail savaş koalisyonunun hedeflerine ulaşmaması için tüm kardeş Ortadoğu ülkelerini sağduyuya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgede yürüttüğü diplomatik girişimlerin önemine işaret eden Bayram, etnik ve mezhep temelli çatışmaları reddettiklerini söyledi.

Basın açıklamasında, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü, Filistin halkının haklarının korunması ve zulme karşı ortak vicdani duruşun sürdürülmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı. Program, katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.