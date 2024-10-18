Sıcaklık 20°C civarında seyrediyor. Öğle saatlerinde hafif yağmur bekleniyor, bu nedenle dışarıda olanların şemsiyelerini yanlarına almaları faydalı olabilir. Akşam saatlerinde hava biraz serinleyecek, 14°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif, 10-15 km/s hızla esecek.

BURSA'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMÍN RAPORU

İnegöl'de hava bugün bulutlu, sıcaklık ise 19°C civarında. Yer yer yağmur geçişleri görülebilir. Özellikle öğleden sonra yağışların artması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 13°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Rüzgar hafif, 10 km/s hızla esmesi bekleniyor.

İNEGÖL'DE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMÍN RAPORU