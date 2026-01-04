

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir caminin çatısı, etkili rüzgâr nedeniyle yerinden koparak yola savruldu. Olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Çatının yola düşmesiyle birlikte bölgede ulaşımda kısa süreli aksama yaşanırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yakında oturan bir vatandaş, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yetkililer bölgede güvenlik önlemleri alırken, camide ve çevrede maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İHA