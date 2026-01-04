Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, pazar yeri ve ilçe merkezindeki esnafla bir araya geldi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, ilçe pazar yerini ve merkezdeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Tezgâh başında emek veren pazarcı esnafı ile dükkânlarında alın teriyle çalışan esnafla bir araya gelen Kaymakam Uçar, alışveriş yapan vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi. Samimi görüntülerin oluştuğu buluşmada her selam tebessümle karşılanırken, esnaf ve vatandaşların yeni yıl temennileri de ilgiyle karşılandı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, 'Esnafımıza hayırlı işler dilerken, vatandaşlarımızın yeni yıl temennilerini büyük bir memnuniyetle dinledik. İlçemizde birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz' dedi.