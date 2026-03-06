

Olay Turgutalp mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan şoför yönetimindeki özel halk otobüsü, otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Aracı zorlukla durduran otobüs şoförü, kornaya basarak diğer sürücüyü uyardı. Kornaya sinirlenen otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı araçtan inerek, otobüs şoförüne saldırı girişiminde bulundular.

Otobüs şoförü, şahısları yollarına devam etmeleri konusunda da defalarca uyardı. O sırada olay yerinden geçen zabıta ekipleri olası gerginliği sonlandırdı. Otobüs şoförü araçtaki kameralardan bahsederek şikayetçi olacağını dile getirdi. Otobüs şoförü yoluna devam etti. Yaşanan gerginlik amatör kameraya yansıdı.