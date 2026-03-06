Olay, İnegöl meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan genç kızlar kısa sürede birbirine girdi. Saç saça baş başa kavga eden kızları çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Kızlardan biri bayılarak yere yığıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.

Yaşanan kavga, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde genç kızların birbirlerine saldırdığı ve çevredekilerin ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ