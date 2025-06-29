Bursa Çerkes Kültür Derneği’nin 60’ncı ve Blane Akademi’nin 20’nci yılı anısına düzenlenen Bursa Çerkes Gecesi’nde gösteri yapan çocuk, genç ve yetişkin halk oyunu ekipleri izleyenlerin beğenisini topladı.

Bursa Çerkes Kültür Derneği Başkanı Fatih Şamuk, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecenin açılışında, Bursa’nın en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olarak, 1965’ten bu yana Çerkes kültürünü yaşatma ve geleceğe taşıma gayretiyle yol aldıklarını söyledi.

Derneğin 60’ıncı yılına özel bu programda bir arada buunmanın onurunu yaşadıklarını dile getiren Şamuk, şöyle konuştu:

"60 yıl boyuna kültürümüzü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal benliğimizi diri tutmak için gönül ve emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu akşam, sadece bir kutlama değil büyük emeğin sahneye yansıdığı bir birlik örneğidir. Şu anda kuliste büyük bir kadro, heyecanla sahne almayı bekliyor. Her biri aylarca prova yaptı, ter döktü ve hazırlandı. Sahne arkasında ve önünde görev alanlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu özel gecede Blane Akademi’nin de 20’nci yılını gururlu kutluyoruz."

Şamuk, önümüzdeki günlerde iki önemli etkinliklerinin olacağını belirterek, "5 Temmuz’da Güney Marmara Çerkes Şöleni’nde birbirinden değerli sanatçılar ve ekiplerle buluşacağız. Hepinizi buluşmaya davet ediyorum. Ayrıca derneğin genel kurulu tarihi belirlendi. Katılımınız sadece bir görev değil aynı zamanda derneğimizin geleceğine ortak olma sorumluluğudur" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere katkı verenlere teşekür eden Şamuk, katılanlara iyi bir gece geçirmeleri dileğinde bulundu.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Canel Zağlı da "Türkiye’de Çerkes olmak" üzerine yaptığı konuşmada bazı örnekler verdi. Tarihin değiştirilemeyeceğine dikkati çeken Zağlı, "Ama geleceğimizi değiştirebiliriz. Yürekli düşünün, derneğinize, kültürünüze ve kimliğinize, Kafkasya’ya sahip çıkın. Bizler siyasetin dışındayız. Çerkesler, Kurtuluş Savaşı öncesinde ve esnasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşunda ve sonrasında üzerine düşeni bugüne kadar yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Blane Akademi Folklor Ekibi sahne aldı. Çocuk, genç ve yetişkinlerden oluşan ayrı grupların nefes kesen gösterileri büyük beğeni topladı.

Dans toplulukları, özel giysileri ve gösterileriyle unutulmaz bir gece yaşatırken izleyiciler Çerkes halk oyunlarının hiç durmadan aktığı programı heyecanla takip etti.