

Kaza Akhisar mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkollü Sürücüsü yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak inşaat alanındaki çukura düşmek üzereyken durdu. 2 lastiği çukura düşen otomobildeki sürücü zorlukla kurtuldu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanmayan sürücüye alkol testi yapıldı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye Alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ