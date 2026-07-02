Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, otogazın litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 93 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte İstanbul Avrupa Yakası’nda 31,99 TL olan LPG’nin litre fiyatının yaklaşık 31,06 TL’ye gerilemesi öngörülüyor.

Beklenen indirimle birlikte 50 litrelik bir otogaz deposunda yaklaşık 46,5 TL’lik avantaj sağlanacak. Yeni fiyatların gece yarısından sonra pompaya yansıması beklenirken, akaryakıt fiyatlarının il, ilçe ve bayilere göre farklılık gösterebileceği belirtildi.