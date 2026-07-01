Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan 3 aracın çarpıştığı kazada iki araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla atarken, diğer araçlar sokak üzerindeki lamba direği ve baz istasyonu ekipmanlarına çarptı.

A W738013 02Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan araçlarda bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaynak: İHA