Çiftlikte bulunan 300 büyükbaş hayvan bölgeden uzaklaştırılarak telef olmaktan son anda kurtarılırken, yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzidede Mahallesi'nde bir besi çiftliğinde çıkan saman yangını, kısa sürede büyüyerek tüm çiftliği sardı. Çiftlikte bulunan 300 büyükbaş hayvan bölgeden uzaklaştırılarak telef olmaktan son anda kurtarılırken, alevler çiftliğin karşısında bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Atık Su Kanalizasyon İşletmesi’nin (BUSKİ) bahçesine de sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı söndürme araçları müdahale etti. Ayrıca Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait söndürme ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Ççiftlikteki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler yaklaşık 200 metre mesafede bulunan Millet Bahçesi’ne sirayet etti. Bahçenin arka cephesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Millet Bahçesi’nin karşısında bulunan alana da sıçradı.

Mustafakemalpaşa Orman İşletmesi, ilçe itfaiyesi, PAŞAKUT ve destek ekiplerinin yanı sıra Karacabey’den gönderilen çevik kuvvet birimlerine bağlı bir adet TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangınların kontrol altına alınmasının ardından, özel besi çiftliği tamamen kül olurken, Millet Bahçesi ve çevresindeki yeşil alanlar da büyük hasar gördü.

AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Turgut, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Gökhan Demir ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Suat Buldu olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla mücadele eden ekiplere hortum çekme konusunda yardımcı olan siyasi heyet, zaman zaman alevlerin sıçradığı alanlarda birebir çalışma yürüttü.

Yetkililer, yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İHA