Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Bahattin Öncü, çocuklarda doğuştan veya sonradan gelişebilen kalp hastalıklarının, erken tanı ile ciddi sonuçlarının önlenebileceğini belirterek aileleri uyardı.

Doğuştan ya da sonradan gelişebilen kalp hastalıkları, çocukluk çağında da önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle doğumsal kalp hastalıkları, bebeklik döneminden itibaren belirti verebilirken; ritim bozuklukları, kalp kapakçığı problemleri veya enfeksiyonlara bağlı kalp rahatsızlıkları okul çağı çocuklarında görülebiliyor. Ebeveynlerin çocuklarının gelişimini yakından takip etmesi ve olağan dışı belirtilerde bir uzmana başvurması büyük önem taşıyor. Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Bahattin Öncü, çocuklarda görülebilecek kalp hastalıklarına karşı aileleri şu 10 belirtiye dikkat etmeleri konusunda uyardı;

"1. Hızlı ve zorlu nefes alıp verme: Ateş ya da akciğer hastalığı olmadan nefes sayısının normalden fazla olması, solunum olayına kaburga kaslarının ve burun kanatlarının katılması durumunda mutlaka kalp hastalığı akla gelmelidir. 2. Morarma: Doğumda veya hemen sonrasında dudaklarda, dilde ve genel olarak tüm vücutta morarma görülmesi ciddi bir kalp hastalığı bulgusu olabilmektedir. İlerleyen yaşlarda aşırı heyecanlanma, nefes tutma atakları, soğuk havalarda görülebilen morarmalar ise genelde sağlıklı bireyle görülmektedir. 3. Çarpıntı: Kalp atımının kişinin kendi tarafından rahatsız edici bir şekilde hissedilmesidir. Ciddi bir ritim bozukluğu belirtisi olabileceği gibi geçirilen enfeksiyonlara ya da kullanılan ilaçları bağlı olarak da görülebilmektedir. 4. Kalpte üfürüm duyulması: Fizik muayene esnasında kalbi dinlerken duyulan anormal sesler üfürüm adıyla tanımlanmaktadır. Her 10 çocuktan 4’ünde duyulabilmektedir. Bu ses duyuluyor ise mutlaka çocuk kardiyoloji hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekir. Üfürüm duyulan çocukların büyük genelinde kalp hastalığı bulunmamaktadır, bu üfürümler masum üfürüm olarak adlandırılmaktadır. 5. Göğüs ağrısı: Çocuklarda görülen göğüs ağrılarının sebebi genellikle kalp dışındaki dokulardan kaynaklanmaktadır. Nadiren kalp hastalıklarına bağlı sebepler olsa da, mutlaka kardiyoloji hekiminin değerlendirmesi önerilmektedir. 6. Büyüme gelişme geriliği: Kalp yetersizliği gelişen hastalarda enerji tüketimi artacağı için uzun dönemde kilo alama, akranlarından boy ve kilo olarak geri kalma görülebilir. 7. Çabuk yorulma, halsizlik: Kalp yetersizliği, kalp delikleri ya da damar darlığı gibi durumlarda kalp vücudun ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalarak bu şikayetlere neden olabilir. 8. Eklem ağrısı ve şişliği: Kalp romatizmasının bulgusu olarak diz, dirsek, el ve ayak bileklerinde ağrılı şişlikler görülebilmektedir. 9. Uzamış ateş: 5 günden uzun süren ateşli hastalıklar kalbi besleyen damarlarda genişlemeye yol açan kawasaki hastalığı olabilir. Teşhis ve tedavisi çok önemlidir. 10. Göğüs grafilerinde kalpte anormallik görülmesi: Hekimler tarafından genellikle farklı sebeplerle çekilen akciğer filmlerinde kalpte anormal görünümler fark edilebilir. Bu belirtilerden birinin ya da daha fazlasının olması durumunda mutlaka çocuk kardiyoloji hekimine muayene olunması gerektiği unutulmamalıdır."

Kaynak: İHA