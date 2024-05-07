Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde meydana gelen kazada cip ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Öztan Sokak’ta meydana geldi. Öztan sokakta seyreden sürücü Osman Y.(40) yönetimindeki 43 VE 454 plakalı cip, Meriç Caddesi’nden çıkan Sürücü Seyit A.(38) yönetimindeki 16 AUF 207 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile araçtaki yolcu Gülşah Y.(39) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.