Olay dün saat 19.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlıdı kırsal Narlıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden Seyfi Baylar aralarında husumet olan amcaoğlu 52 yaşındaki A. B.’ın göl kenarındaki bağ evine gitti. İkili burada tartışmaya başladılar. A.B. evindeki tüfekle traktör üzerindeki 75 yaşındaki Seyfi Baylar’a ateş etti.



Tek kurşun ile vurulan ve kanlar içinde kalan Seyfi Baylar olay yerinde yaşamını yitirdi. Amcasının oğlu A.B. ise olaydan kısa süre sonra Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narlıca mahallesindeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli Orhangazi Jandarma Komutanlığında götürülüp gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edildi

Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan A.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevk edildi. Öte yandan cinayete kurban giden Seyfi Baylar Öğlen vakti Narlıca Mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.