Çanakkale merkezde altyapı yenileme çalışmaları hız kazandı. Belediyenin su ve kanalizasyon ekipleri eskiyen hatları yenileyerek sık sık arıza meydana gelen içme suyu hatlarında sorun çözülecek.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale merkeze bağlı Cevatpaşa Mahallesi Dr. İbrahim Bakan Sokak’ta altyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, eskiyen ve bu nedenle sık arıza meydana gelen ana kanalizasyon hatları ile evsel abone içme suyu hatlarının bağlantıları yenileniyor. Altyapı çalışmalarının 19 Ağustos Salı günü tamamlanması planlanıyor.