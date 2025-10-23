Bahçelievler Belediyesi evi sahipliğinde İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Meme Kanseri Farkımdalık Ayı çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, İstanbul Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, uzman doktorlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ilk olarak bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından alnında uzman doktorlar, Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde vatandaşlara meme kanseri hakkında detaylı bilgiler verdi.

"Erken teşhis çok önemli"

Programın açılış töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, meme kanserinin yaygınlığına dikkat çekerek, erken teşhisin önemini vurguladı. Radyoloji alanında uzman olduğunu belirten Başkan Bahadır, "Bir 31 Ekim Meme Farkındalık Ayı. Artık kanser o kadar ilerledi ki çok yaygın, sanki bir virüs, bir bakteri gibi. Ben radyoloji alanındayım, yani teşhis kısmındayım; meme ultrasonu, tomografi. Şunu söylemek istiyorum: Kadınlar 40 yaştan sonra muhakkak kontrol edilmeli. ’Sakın ışın alıyoruz’ diye bir algı oluşmasın. Dışarıda, cep telefonunda, AVM’lerdeki giriş kapılarında hepsinde radyasyon var. Burada önemli olan erken teşhis. Bu çok önemli, erken teşhis ne kadar erken olursa o kadar sonuç almış oluruz" dedi.

"Eşim de erken teşhis sayesinde metastaz yaşamadı"

Görüntüleme yöntemlerinin elle teşhis edilemeyen derinlikteki kanser hücrelerini bile gösterdiğini ifade eden Dr. Bahadır, erken teşhisin tedavi sürecindeki kritik rolüne kendi ailesinden bir örnekle dikkat çekti:

"Bu görüntülemelerde sizin elle teşhis edemediğiniz derindeki kanser hücrelerini de görüyoruz. Erken başlayınca inanın hiçbir sorun yaşanmıyor. Benim eşim de aynı şekilde meme kanseri teşhisi aldı. Allah’a şükür erken tanı aldı. Beş yıl boyunca doktor kontrolünde oldu. Allah’a şükür hiçbir metastaz yaşanmadı. Bundan sonra da inşallah hayatında sıkıntı olmadan devam edecek. Burada kırmızı kalemle çiziyorum: Erken teşhis önemli."

"KETEM’ler ücretsiz tarama yapıyor"

Devletin kanserle mücadeledeki imkanlarına da değinen Başkan Bahadır, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nin (KETEM) ücretsiz tarama hizmeti verdiğini belirtti. Bahadır, "Devletin imkanı var: Kanser Erken Teşhis Merkezi, yani KETEM’ler. Burada taramalar ücretsiz yapılıyor. Bundan 20-30 yıl önce böyle bir imkan söz konusu değildi. Ben Mersin Mut’ta mecburi hizmete gittiğimde eski bir ambulansımız vardı, o zaman biz hastaya ’benzini doldurursan götür’ diyorduk. Şimdi 112 acil hastayı nerede olursa alıyor; ambulansla alıyor, uçakla alıyor, gemiyle, helikopterle alıyor. İşte bunları yapan bir irade var ve bu iradenin bir lideri var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Bunun hakkını vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Belediyeden KETEM’e yer tahsisi ve evde bakım hizmeti

Belediye olarak ilçedeki KETEM’in yerini tahsis ettiklerini dile getiren Dr. Bahadır, sağlık hizmetlerinde ayrım yapmadıklarını vurgulayarak sözlerine şunları ekledi:

"Bunu sadece siyasi kimliğimle söylemiyorum, burada farklı kesimler, arkadaşlarımız var, onlar başımızın üstünde. Her partiye kapımız açık. Belediye olarak her ırka ve mezhebe açığız, insan ayırmıyoruz. Bundan 30 yıl önce filmlerden hatırlarsınız, bir Alman Fethiye’de kaza geçirse Almanya’dan bir ambulans uçak geliyordu, bu bize hayali geliyordu. Şimdi biz yurt dışından hastalarımızı alıyoruz. En son Gazze’den alınan aktivistleri Türkiye Cumhuriyeti’nin uçağı giderek aldı. Nereden nereye? Bu çok önemli. Belediye olarak ilçemizde KETEM’in yerini biz tahsis ettik. Bunun haricinde hastaneye gitmek zorunda olan hastalarımızı biz ambulansımızla götürüp getiriyoruz. Dört ambulansımızla Evde Hasta Bakımı yapıyoruz."