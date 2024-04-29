Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 13 yaşındaki erkek çocuğun kulağından 2 adet kurtçuk çıkarıldı.

Dış kulak yolunda kanama ve şiddetli ağrı şikâyeti ile ailesi tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen çocuk hastanede görevli Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Caner İnan tarafından muayene edildi. Endoskop yöntemi ile kulağı incelenen çocuğun dış kulak yolunda iki adet canlı kurtçuk tespit edildi. Hızlıca tedaviye alınan çocuk, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Yürütülen tedavi ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hakkı Caner İnan, “13 yaşında hastamız ailesiyle birlikte dış kulak yolundan kanlı akıntı şikâyetiyle başvurdu. Aile de evde dışarı doğru çıkan kurtçukları görmüştü. Biz de muayenesinde dış kulak yolunda hareket eden iki adet kurtçuk tespit ettik ve endoskop yardımı ile kurtçukları canlı bir şekilde dışarı aldık. Daha sonra incelenmesi adına mikrobiyoloji bölümü ile temasa geçerek gönderdik” dedi.

Dış kulak yolunda kurtçuk bulunmasının oldukça nadir görülen bir durum olduğunu vurgulayan Doç. Dr. İnan, “Özellikle bu gibi hareketli, canlı kurtçukları görmek nadir olarak gördüğümüz bir durum. Hasta şu an normal tedavisini almakta. Herhangi bir enfeksiyon görülmesin diye kulak damlaları, antibiyotik verildi. Takip edilmekte şu an herhangi bir sıkıntısı yok” şeklinde konuştu.