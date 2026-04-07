Nilüfer Belediyesi, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya (DTJB) ve Bir Bulut Olsam Derneği ortaklığıyla düzenlenen “Şehrini Tasarla” başlıklı forum, yoğun katılımlı oturumların ardından tamamlandı.

Kardeş Kentler 3

Türkiye ve Almanya’nın farklı kentlerinden gelen uzmanlar, dört gün süren etkinlik boyunca gençlerin yerel demokrasiye katılımını artırmak ve iki ülke arasındaki yerel yönetim ağlarını geliştirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Kardeş Kentler 6

Etkinlik kapsamında düzenlenen panel ve çalıştaylarda, Türk-Alman gençlik değişimlerinin önündeki bürokratik engellerin aşılması ve dezavantajlı grupların sürece dahil edilmesi gibi konular ele alındı.

Kardeş Kentler 4

Katılımcılar; kentsel süreçlerde gençlerin rolü ve sürdürülebilir mezun ağları üzerine birçok konuda çözüm önerileri geliştirdi. Heyetler ayrıca Bursa’nın tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret etti.

Kardeş Kentler 5

​DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTILAR
​Forum, Türkiye ve Almanya’dan gelen farklı kardeş kent temsilcilerine ev sahipliği yaptı. Aralarında İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Mersin Nevşehir, Aydın ve Yalova’daki belediyeler; Frankfurt, Bremen, Berlin ve Nürnberg Alman şehirleriyle yürüttükleri projeleri ve ortaklık deneyimlerini paylaşarak gelecek dönem vizyonlarını belirlediler.

Kardeş Kentler 2

Kaynak: BÜLTEN