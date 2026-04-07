1987 yılında Bursa’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra Otelcilik Turizm Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 2015 yılında AK Parti Bursa İl Gençlik Kolu Başkan Yardımcılığı yaptı. 2015 -2024 yılları arasında AK Parti Bursa İl Başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2024 yılında yapılan mahalli idareler yerel seçimlerinde Osmangazi Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçildi. AK Parti Büyükşehir Belediye Meclisi grup sözcülüğü görevini yürütüyor.

Karacakaya Su Yönetim Kurulu Başkanı, İnegöl Royal Hotel Yönetim Kurulu Başkanlığı, Royal Capitol Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ulu Lojistik Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Han1426 Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Bursaspor yöneticisidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.