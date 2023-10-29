Bursa'da sabah saat 09.00 sıralarında yürüyüş yapan bir kişi, Yıldırım ilçesine bağlı Piremir Mahallesi Mümingençoğlu Çocuk Parkı'nda ağaca asılı kadını görüp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ise cesedin üzerinde Gülay Özen adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıktı. Kadına ait olan botlar da duvarın üstünde bulundu.

40 yaşındaki kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.