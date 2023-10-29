29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet, 100. Yaşını kutluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede olduğu gibi İnegöl’de de iki gündür süren etkinliklerle büyük coşkuyla kutlanırken, yaşanan o coşku bugün yapılan resmi törenlerde de yaşandı. İnegöl’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, sabah 10.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde yer alan Kaymakamlık Makamında Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın tebrikleri kabulü ile başladı. Tüm ilçe protokolü burada bayramlaştı.

PROTOKOL VATANDAŞLARIN BAYRAMINI KUTLADI

Törenler daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde eski Hükümet Konağının yanında bulunan alanda devam etti. İnegöl halkının da yoğun katılım gösterdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladılar. Coşkunun adeta sokaklara, caddelere sığmadığı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, büyük küçük her yaştan vatandaş eline bayrak alarak tören alanında yerini aldı.

Öncelikle saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Kaymakam Eren Arslan kürsüye çıkıp günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmada Cumhuriyetin hikayesini anlatan Eren Arslan dünü ve bugünü hatırlatarak yarını resmeden, özellikle gençlere bu minvalde büyük görevlerin düştüğünü ifade eden Kaymakam Arslan’ın konuşması dinleyenleri duygulandırdı.

Kaymakam Arslan’ın yaptığı konuşmadan sonra günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibinin gösterisiyle daha çok şenlenen kutlamalarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi. Yine günün anlam ve önemine ilişkin öğrencilerin gösterileriyle devam eden kutlamalarda, Türk Devletleri oratoryosu büyük beğeni topladı. İstiklal Marşını kendilerine özgü bir şekilde seslendiren öğrencilerin gösterisi alandaki binlerce kişi tarafından soluksuz izlenirken, gösteri sonunda öğrenciler uzun süre ayakta alkışlandı. İnegöl Tarihi Mehter Takımının verdiği konser ile devam eden Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, finalde ise öğrenciler, gaziler, arma STK’lar, emniyet ve jandarma ekiplerinin yaya ve araçlı personellerinin geçişleriyle son buldu. Tören geçişinde geçtiğimiz yıl üretimi başlayan yerli ve milli araç TOGG’da yerini aldı.