Gecenin karanlığında denize giren kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Altınkum Mahallesi Beyaz Kayalar mevkiinde meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta duyulan çığlıklar, karanlık nedeniyle ilk anda ne olduğu fark edilmedi. Yaklaşık 10 dakika sonra seslerin yeniden gelmesi üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.



Kendi çabasıyla kayalıklara ulaşan kişi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Uzun süre denizde kaldığı için bitkin düştüğü görüldü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişi Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Türkçe konuşamayan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin olay sırasında yalnız olduğu öğrenildi.