Bursa Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır beklenen şehir içi deniz ulaşımını Mudanya'dan başlatarak 'Körfez Seferleri'ni hayata geçirdi. Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa'nın denizle iç içe yaşayan en güzel kentlerinden biri olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu seferler hayalimizdi ve artık gerçeğe dönüştü.

Bugün seferler ücretsiz yapılacak. Bursalıların körfez seferlerine sahip çıkmasını istiyoruz." BURULAŞ tarafından Mudanya-Tirilye ve Mudanya-Gemlik-Kumla arasında düzenlenecek seferlerle, vatandaşlar denizin keyfini çıkarırken aynı zamanda zamandan tasarruf edecekler.

Modern teknelerle gerçekleştirilecek deniz ulaşımı, her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek. Bozbey X hesabından şu sözlerle paylaştı;

"Körfez Seferleri Bursa’mıza hayırlı olsun. Mudanya, Tirilye, Gemlik ve Kumla arasında gerçekleştirilecek seferlerin ilkini CHP Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekillerimiz Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya Belediye Başkanımız Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanımız Şükrü Deviren, Karacabey Belediye Başkanımız Fatih Karabatı, Bursa Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımız ve hemşehrilerimiz ile birlikte yaptık. Bursa’mızı gerçek bir deniz kenti yapmak için çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettireceğiz. Tüm hemşehrilerimi doğanın ve denizin büyüsüne kapılacağı Körfez Seferleri’ne davet ediyorum."