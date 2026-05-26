Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının tekrar 100 dolar sınırına gerilemesiyle akaryakıtta beklenen oluyor. Bu gece yarısı itibarıyla indirim geliyor.

BENZİNE İNDİRİM

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinin fiyatı ucuzlayacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre indirimin miktarı 3 lira 27 kuruş. Ancak eşel mobil sistem kesintisi yapılırsa indirim pompaya 82 kuruş olarak yansıyacak.

BENZİN KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litresi 64 lira seviyesine gerileyecek.