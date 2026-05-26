İddiaya göre olay, geçtiğimiz cumartesi sabah saatlerinde Expo Caddesi ile Kadriye Caddesi’nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen lüks otomobil sürücüsü seyir halindeyken diğer aracın önüne geçerek aracı durdurmasını istedi. Taraflar arasında başlayan tartışmanın ardından saldırgan sürücü aracının direksiyonu, diğer aracın önüne kırarak durdurdu. Cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda mağdur olduğunu belirten sürücü, aracının camını açmasını isteyen sürücünün cama vurduğunu, kapıyı açıp kendisine hakaret ve darp ettiğini ileri sürdü. Mevcut görüntülerin daha öncesinde ne yaşandığı bilinmezken, saldırgan sürücünün, diğerine hakaret ettiği ve cep telefonu görüntülerini silmesi için tehdit ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA