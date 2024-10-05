Bursa'da Narkotik polisinin düzenlediği büyük çaplı uyuşturucu operasyonunda, Bursa, İstanbul, Yalova, Eskişehir ve Mersin'de 67 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 53 kişi tutuklandı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı operasyona 1500 polis dahil oldu. Gece görüşlü helikopter ve termal kameralı dronlar, kaçan şüphelilerin tespit edilmesine yardımcı oldu.

Operasyonun merkezinde yer alan Yıldırım ilçesindeki Meydancık ve Beyazıt mahallelerindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik baskınlar, sabah saatlerinde gerçekleşti. Ekipler, belirlenen adreslere koç başlarıyla girerek daha önce kimlikleri tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, doğalgaz boruları, kombi ve ayakkabı içlerinde saklanmış uyuşturucu maddeler ile birlikte silah ve para ele geçirildi.

Toplamda 23 kilo 600 gram metamfetamin, 18 kilo 840 gram sentetik kannabinoid, 11 kilo 300 gram esrar, 15 gram kokain ve 28 adet sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca, 4 milyon 500 bin TL değerinde gayrimenkul ve nakit paraya da el konuldu. Gözaltına alınan 67 şüpheliden 53'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet Müdürü Akın Zaimoğlu, operasyonun başarılı geçmesi için ekiplerine dua ederek, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.