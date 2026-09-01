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Kaynak: En Son Haber

Kaynak: En Son Haber

Ons altın 4 bin 330 dolar seviyesine gerilerken, gram altın 6 bin 600-6 bin 700 lira bandında işlem gördü.

Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, 1 Eylül'ü 2 Eylül'e bağlayan gece itibarıyla yaklaşık 95 dolar seviyesinde işlem görmeye devam etti.Altın fiyatlarında ise geri çekilme görüldü.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı açıklamalarının ardından enerji piyasalarında da hareketlilik yaşandı.

Sistan-Beluçistan eyaletindeki Çabahar ve Kunarek çevresinden de benzer patlama haberleri geldi. İran devlet televizyonu, Keşm Adası çevresinde beşten fazla patlama sesi duyulduğunu aktardı.

İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından İran'ın güneyindeki bazı stratejik bölgelerde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Tahran yönetiminin saldırılara karşılık vereceğini açıklamasıyla birlikte bölgedeki çatışma riski yeniden yükseldi.

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