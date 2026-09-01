Edirne'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Edirne merkeze bağlı Musabeyli ile Demirhanlı köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musabeyli'den Demirhanlı istikametine seyreden A.Y. idaresindeki 22 ADA 007 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen O.H. yönetimindeki 22 ABN 068 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından M.G. idaresindeki 22 AS 179 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Söz konusu araçta bulunanların kazayı yara almadan atlattığı, araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kazada 22 ADA 007 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü A.Y. ile servis minibüsünde bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.