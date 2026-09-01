İzmir temsilcisi Menemen FK’da yaşanan mali kriz nedeniyle işler yerinde gitmiyor. Kulüp Başkanı Bilgin Tokul önce ligden çekileceklerini açıkladı, daha sonra ise kulübü satma kararı aldı. Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli günler geçiren Menemen FK, iki kulübün daha sahibi olan Ahmet Çoruhlu’yla pazarlık masasına oturdu ancak anlaşmaya varılamadı.

Lige sancılı bir şekilde başlayacak olan ekip, sezon başında sol bek Hakan Özkan, stoperler Onur Akdeniz, Burak Bilgen ve Yusuf Abdioğlu ile sağ bek Berkan Alpşanlı gibi tecrübeli isimlerini kaybetti.

Transfer yapamayan ekip takımın teknik direktörlük görevine ise tolga Doğantez’i getirdi.

Yaşanan ayrılıklara rağmen, takım iskeletinde önemli isimler yer alıyor. Stoper Eren Fansa, sağbek Eyüp Poyraz, sol kanat Baran Demiroğlu, sağ kanat forvet Efe Taylan Altunkara ve Doğukan Emeksiz Menemen FK’nın yükünü çekecek isimler arasında yer alıyor.

Maçlarını 4 bin 420 kapasiteli Menemen İlçe Stadında oynayan ekibin şu an ki takım yaş ortalaması 23.4’e düşmüş durumda.

Menemen FK’nın içinde bulunduğu çıkmaz, İnegöl Kafkasspor’a yarayacak. Kafkas kartalı bu şansı değerlendirirse deplasmanda oynayacağı ilk maça favori olarak çıkacak.

Sezonun ilk karşılaşması 6 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Menemen ilçe stadında oynanacak.