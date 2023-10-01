Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Görükle Yerleşkesi'nde inşaatı devam eden cami ve külliye projesi hızla ilerliyor. Bu projenin, Türkiye'deki en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip üniversitelerden biri olan BUÜ için önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Yaklaşık beş yıldır hayırseverlerin bağışlarıyla finanse edilen bu cami, Görükle Yerleşkesi'nde yükselmeye devam ediyor. Büyük kubbesinin tamamlanmasıyla birlikte kaba inşaatın yüzde 95 oranında tamamlandığı ifade ediliyor. Cami, çok katlı bir yapı olacak ve aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği bir kapasiteye sahip olacak.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, projenin sadece bir ibadet mekanı olmayacağını, aynı zamanda sosyal, kültürel ve eğitim amaçlarına hizmet edecek modern bir külliye olarak tasarlandığını vurguladı. Yılmaz, projenin tamamen hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirildiğini ve 10 bin kişinin ibadet etmesinin yanı sıra kütüphane, öğrenci toplulukları için alanlar, konferans salonu ve kültürel etkinlikler için özel mekanlar gibi çok sayıda fonksiyonu barındıracağını açıkladı.

Rektör Yılmaz ayrıca, üniversite hastanesine gelen hasta yakınlarının konaklama ihtiyacını karşılayacak büyük bir alanın da külliye içinde yer alacağını söyledi. Bu çok yönlü proje, tamamlandığında hem üniversite öğrencilerine hem de Bursa halkına önemli bir mekan sunacak.

Yapı sorumluluğunun Üniversite Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde olduğunu belirten Rektör Yılmaz, caminin 22,5 metrelik kubbe çapı ve 75,8 metrelik minaresiyle Bursa'nın birçok bölgesinden görülebileceğini ifade etti. Yılmaz, projenin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi ve hizmete açılabilmesi için hayırseverlerden destek talep ettiklerini de ekledi. BUÜ, 2023-2024 akademik yılına büyük bir katkı sağlayacak bu önemli projenin tamamlanmasını bekliyor.