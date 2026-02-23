

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde devriye atan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, hızla olay yerinden uzaklaşarak kaçmaya başladı. Plakanın kayıp ihbarı olduğu bilgisini alan ekipler, bunun üzerine siren ve anonslarla aracı takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca boyunca süren takip, Kent Meydanı Bat-çık İzmir yolu üzerinde polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu aracın önünün kesilmesiyle sona erdi. Araç kontrollü şekilde durdurulurken, sürücü 'duymadığını' iddia ederek kendini savundu. Yapılan incelemede aracın kiralık olduğu ve sözleşmede belirtilen süre içerisinde ilgili firmaya teslim edilmediği tespit edildi. Araçta ve sürücü üzerinde yapılan ilk kontrollerin ardından şahıs emniyete götürüldü.

Öte yandan genç sürücü, polis ekiplerinin takibini fark etmediğini öne sürerek, "Duymadım" şeklinde savunma yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA