İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa İl Başkanlığı’nın iftar programına katılmak için Bursa’ya geldi. Programa, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Sevilay Önder ve çok sayıda partili yoğun katılım gösterdi.

“İYİ Parti Bursa Teşkilatları Milletin Yanında”

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Bursa teşkilatlarının halkın sorunlarına duyarlılıkla yaklaştığını ve çözüm odaklı çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Sahada aktif bir siyaset izlediklerini belirten Kaya, güçlü teşkilat yapısının güçlü Türkiye’nin temelini oluşturduğunu ifade etti. Kararlı ekipler ve inançlı yüreklerle hareket ettiklerini vurgulayan Kaya, Bursa’daki geniş katılımlı iftar programının da bu dayanışmanın bir göstergesi olduğunu kaydetti.

“En Büyük Organizasyonları Yaptık, Yine Yapacağız”

Bursa’daki organizasyonlara değinen İsmail Kaya, iftar programları, salon toplantıları ve meydan buluşmalarında yüksek katılım sağladıklarını belirtti. En kalabalık, en coşkulu ve en samimi buluşmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, bundan sonra da aynı kararlılıkla yol yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Bu başarının cesur kararlar almak ve net bir irade ortaya koymakla mümkün olduğunu dile getiren Kaya, teşkilatların inanç ve kararlılıkla hareket ettiğini söyledi.

“Bu Yürüyüş İnanç ve Kararlılıkla Sürecek”

Parti kadrolarının cesaretle mücadele ettiğini söyleyen Kaya, hiçbir makam ya da çıkar hesabı yapılmadan bir dava bilinciyle hareket edildiğini ifade etti. Genel başkanın liderliğinde başlatılan yürüyüşün kararlılıkla süreceğini belirten Başkan Kaya, Bursa teşkilatlarının da aynı azim ve inançla mücadeleye devam edeceğini sözlerine ekledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Bursa’nın tarihi ve manevi değerlerine dikkat çekerek kentin sıradan bir şehir olmadığını söyledi. Osmanlı dönemindeki yazışmalarda Bursa’nın “Muazzez Şehir” olarak anıldığını hatırlatan Toktaş, şehrin bir medeniyetin doğuşuna ev sahipliği yapan eski bir başkent olduğunu ifade etti. Bu köklü mirasın önemli bir sorumluluk yüklediğini belirten Toktaş, Bursa’nın kadim değerlerini korumanın herkesin ortak görevi olduğunu dile getirdi.

İftar programıyla ilgili de konuşan Toktaş, organizasyonun güçlü bir birlik mesajı verdiğini kaydetti. Bu buluşmanın sıradan bir kalabalık olmadığını vurgulayan Toktaş, katılımcıları bir araya getiren ortak paydanın vatan sevgisi olduğunu söyledi. Yoğun katılımın teşkilatların azmini ve inancını ortaya koyduğunu belirten Toktaş, birlik ruhunun siyasi mücadeleye güç kattığını ifade etti.

Bursa’nın tarihi kimliğinin korunması gerektiğini belirten Toktaş, kentin yalnızca geçmişiyle değil geleceğiyle de güçlü olması gerektiğini söyledi. Toktaş, Bursa’nın taşıdığı anlamın bilincinde olduklarını ve çalışmalarını bu sorumlulukla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

RAMAZAN SADECE AÇ KALMAK DEĞİLDİR

Konuşmasına Ramazan ayının manevi boyutuna vurgu yaparak başlayan Dervişoğlu, "Ramazan sadece aç kalmaktan, susuz kalmaktan ibaret değildir. Ramazan; fesattan, yalandan, iftiradan ve ihanetten arınma ayıdır. Nefislerin ayaklar altına alındığı, komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturunun hatırlandığı bir dayanışma ayıdır" dedi.

Bursa'nın tarihsel önemine de değinen Dervişoğlu, "Bursa ilk başkenttir. Devletin hukukla ve merhametle yükseldiği, adaletle meşrulaştığı cennet bir yurt köşesidir" ifadelerini kullandı.

Ekonomiye dair açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, emeklilerden asgari ücretlilere, çiftçilerden esnafa kadar toplumun geniş bir kesiminin ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

"Emekli tenceresini kaynatamıyor. Asgari ücretli, sabit gelirli zor durumda. Gençler umutsuz. Çiftçi yüksek maliyetler nedeniyle üretimden kaçıyor. Esnaf vergi, kira ve haciz kıskacında" diyen Dervişoğlu, milyonlarca vatandaşın icra dosyalarıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Yanlış ekonomi politikaları, yolsuzluk ve israf eleştirisinde bulunan Dervişoğlu, bütçe açığı ve faiz ödemelerine dikkat çekerek Türkiye'nin ağır bir ekonomik yük altında olduğunu savundu.

“Hain girişimlere karşı net bir duruş sergiliyoruz”

Dervişoğlu, son dönemde yaşanan “umut hakkı” tartışmaları ve bazı girişimlere değinerek, İYİ Parti milletvekillerinin bu tür hainliklere karşı net bir duruş sergilediğini kaydetti. Dervişoğlu, Parlamentodaki kararlarını Bursa teşkilatıyla paylaşarak, partinin milli değerler ve hukukun üstünlüğü konusundaki tavrını yineledi.