Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Damla Y.(23) yönetimindeki 32 ABA 488 plakalı otomobil cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Muhammed Edip E.'ye (50) çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Okay yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye ve araç sahibine 46 bin lira ceza kesildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ