Bursa’da bir eğlence mekanında iki kişi arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Taraflardan birinin ateşlediği kurşun, yemek yiyen müşteriye isabet ederken, kavgaya tutuşan iki kişiden biri bıçakla yaraladı.



Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi ParkOra Eğlence Merkez’inde meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. (30) kız arkadaşı S.E. (18) ile konuşan S.H.’yi eğlence merkezinde gördü. Tarafların arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Y.A yanında taşıdığı tabancayla tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşun yerden sekip yemek yiyen bir müşterinin bacağına isabet etti. Bu esnada elindeki silahı bırakıp Y.A husumetliye bıçaklı kavgaya tutuştu. Husumetlisinin üzerine atlayan Y.A., S.H.'yi hafif şekilde bıçakla yaralanırken, olaya hızla müdahale eden gece bekçileri, tarafları etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan S.H ile bacağına kurşun isabet eden H.G.’yi bölgedeki en yakın hastaneye sevk etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili tahkikat sürerken, olayın şüphelisi ise hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Öte yandan, bacağına kurşun isabet eden H.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.