Özellikle Ortadoğu pazarında yaşanan ticari aksaklıklar ve bölgede devam eden ABD–İsrail–İran geriliminin ihracata etkileri nedeniyle talep edilen süre uzatımı ihracatçılar için önemli bir kazanım oldu.



54. İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapsamında İnegöl’e gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından İnegöllü ihracatçılar için önemli bir gelişme yaşandı.

MÜSİAD İnegöl Şubesi tarafından fuar ziyareti sırasında Sayın Bakan’a sunulan üç dosyadan biri olan Dahilde İşleme Rejimi (DİR) süre uzatım talebi, yapılan değerlendirmelerin ardından olumlu karşılık buldu ve söz konusu süre bir kez daha uzatıldı.

MÜSİAD İnegöl Şubesi tarafından hazırlanan dosyada özellikle İnegöl mobilya sektörünün yoğun ihracat yaptığı Ortadoğu pazarında yaşanan ticari aksamalara dikkat çekildi. Bölgede son dönemde yaşanan ABD–İsrail–İran gerilimi ve savaş ortamının oluşturduğu belirsizlikler, sevkiyat süreçlerinde gecikmelere ve ihracat taahhütlerinin zamanında yerine getirilmesinde zorluklara neden oldu. Bu durum, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında süre uzatımını sektör açısından önemli bir ihtiyaç haline getirdi.

Fuarda gerçekleştirilen görüşmelerde İnegöl iş dünyasının yaşadığı bu sorunları doğrudan Bakan Bolat’a ileten MÜSİAD İnegöl, ihracatçı firmaların mağduriyet yaşamaması adına süre uzatımı talebinde bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, İnegöl mobilya sektörünün Türkiye ihracatı açısından önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, Ortadoğu pazarında yaşanan gelişmelerin firmaların operasyonlarını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Bahri Sinan Yazaroğlu açıklamasında, “İnegöl’lü ihracatçılarımızın önemli bir bölümü Ortadoğu pazarına ihracat gerçekleştirmektedir. Bölgede yaşanan savaş ve siyasi gelişmeler sebebiyle ihracat süreçlerinde gecikmeler yaşanmıştır. Sayın Ömer Bolat’a ilettiğimiz talebin olumlu karşılık bulması, firmalarımızın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Destekleri ve hassasiyetleri için Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’a teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.