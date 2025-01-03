Türkiye terör belasından kurtulmak üzere tarihi bir döneme girdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim ayının başında DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasıyla başlattığı barış dönemine yönelik adımlar art arda geliyor.

İmralı'da tutulan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM'li vekiller Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, beraberlerindeki Ahmet Türk ile birlikte, siyasi partileri ziyarete başladı.

DEM heyeti, bu kapsamda önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve ardından Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bu tarihi ziyaretin içeriği merak konusu olurken Ahmet Türk konuya ilişkin İsmail Saymaz'a konuştu.

Bahçeli'nin tutumu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Türk, Saymaz'a şu ifadeleri kullandı:

"İNSAN ŞOK OLUYOR"

"Sayın Bahçeli’nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor.

İnsani ilişkileri çok farklı, yakın, candan. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı.

Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır.

Çok acılı, sancılı süreçler yaşandı. Toplumda bir ayrışmanın bir gerginleşmenin olduğu bir noktada, emperyalizmin tüm güçleriyle Orta Doğu’ya saldırdığı bir noktada kendi meselemizi kendimizin çözmesi gerek. O da aynı bakışta, aynı yaklaşım gösterdi.

Bizim tek derdimiz 1000 yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin yeniden inşasıdır. 50 milyon Kürt'ün yüzü Türkiye’ye dönük."