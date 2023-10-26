Olay, 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta meydana geldi. İlhan Göçük, evine geldiği sırada, otomobille kapının önüne yanaşan şüpheli ya da şüpheliler tarafından saldırıya uğrayarak bacağından vuruldu. Kaç kişi olduğu bilinmeyen şüpheliler, plakası öğrenilemeyen araçla olay yerinden uzaklaştı, Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol bacağına gelen kurşunla yaralanan Göçük'e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’e kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı İlhan Göçük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 6 adet kovan tespit etti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.