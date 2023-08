Bursa’nın İnegöl ilçesinde iplik fabrikasında başlayan ve 10 fabrikada etkili olan yangın 4,5 saattir sürüyor. Havanın kararmasıyla yangına müdahale eden uçak ve helikopter çekilirken, karadan 105 araç ile 200’den fazla personelle alevlere müdahale devam ediyor.

Yangın, saat 16.30’da İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi’nde bulunan iplik fabrikasında çıktı. Alevler aynı kompleks içindeki 4 fabrikayı sararken, ardından 6 fabrikaya daha sıçradı. Yaklaşık 4.5 saattir devam eden yangına karadan 105 itfaiye aracı ile 200 personel müdahale ediyor. Havanın kararması ile birlikte 4 helikopter ile 2 yangın söndürme uçağı müdahaleyi durdurdu. Yangın söndürme çalışmasına polis ve jandarma ekiplerinin TOMA araçları da destek veriyor.

Yangın yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bursa merkeze 45 kilometre mesafede, özellikle mobilya sanayide güçlü, İnegöl ilçemizde Birinci Organize Sanayi Bölgesi diye tabir ettiğimiz, yani İnegöl’ün en eski Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan sanayi bölgemizde, saat 16.25 itibarıyla bize ihbar edilen bir yangın. Daha önceden büyük bir tekstil fabrikası olarak kullanılan alan, şimdi 9-10 ayrı işletmenin mobilya, mobilya yan sanayi gibi işletmelerin kullandığı bir alan. Yaklaşık 110 dönümlük fabrika. 65-70 dönümlük kısmında yangın devam ediyor. Tabii hemen yanı başında Büyükşehir Belediyemize ait itfaiye merkez binamız olması hasebiyle ilk etapta ekipler müdahale ediyor. Fakat yangın gerçekten büyük bir yangın. Çünkü içeride solvent, tiner, boya malzemeleri var. Takdir edersiniz, onlar ısıyla beraber de sıra sıra patlıyorlar. Tabii şu an itibarıyla 105 araç, 200’den fazla personel müdahale ediyor. Orman Bölge, gönüllü itfaiyeci, ilçe belediyelerimiz, özellikle İnegöl Belediyemiz başta olmak üzere Tarım A.Ş. Bursa Büyükşehir’den, AFAD, polis TOMA ve jandarma TOMA’larıyla müdahale ediliyor. Tabii olayın ortaya çıktığı andan yaklaşık yarım saat sonra ilçe belediye başkanımızın, kaymakamımızın, ticaret odası başkanımızın da ihbarlarıyla Sayın Valimizin de ilgi alakasıyla hemen biz buraya 4 tane helikopter, 2 tane uçak, toplamda 6 hava aracı gönderildi. Fakat şu an itibarıyla, saat 20.00 itibarıyla onlar çekildiler. Çünkü karanlıkta uçuş yapamıyor, onlar biliyorsunuz ama her halükarda Bursa merkezde bekleyecekler ve yarın duruma göre müdahaleleri söz konusu olacak.” diye konuştu.

“Etrafa sıçramaması için çalışmalar sürüyor”

Kocaeli ve Yalova’dan gelen takviye ekiplerin de söndürme çalışmalarına katıldığını dile getiren Aktaş, “Balıkesir ve İstanbul’dan da itfaiye ekiplerinin Bursa’ya gelmek üzere yola çıktı. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Şimdi dronla da AKOM aracından da izledik. Bu 60-65 dönümlük alanda yanan kısımlar, etrafa sıçramaması için tamamen kontrol altına alındı. Dolayısıyla tamamen bundan sonraki süreçte, bunları tamamen söndürmeye ve akabinde soğutmaya geçeceğiz. Tabii özellikle benim buradan çağrım duygusal davranıp içeri girme gibi bir durum olmasın. Çünkü ısıyla patlayacak içeride farklı emtia var, eşya var. Dolayısıyla da bu manada olay mahallinden mümkün olduğu kadar uzak kalınması, yolların, ana yollarının özellikle açık tutulması çünkü yoğun bir sirkülasyon var. Özellikle Kocaeli’den ve Yalova’dan takviye aldık. Balıkesir ve İstanbul’dan beklediğimiz takviyeler var ama bundan sonraki süreçte, çünkü hemen yanı başında yine bir fabrika var. Sıçramadan inşallah olayı tamamen söndürmüş olacağız. Ben hepimize büyük geçmiş olsun diyorum. Nihayetinde bir ekonomik kayıp. Ama öncelikle can kaybının olmaması, çok büyük bir sevindirici durum bizim için. Tesellimiz. İnşallah bir sıkıntı olmaması adına dediğim gibi de dikkatli olunması gerektiğini ben burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ekiplerimiz çalışıyor. Takviye ekipleri evlerden çağırdık. Otobüslerle taşındılar buraya. Çünkü ekipler sabah 9’dan beri nöbetteler. Yaklaşık yarım saat sonra 12 saattir görevde olan arkadaşlarımız. Çünkü burada en az 2-3 gün daha işlemler devam edecek. Yaraları bir şekilde el birliğiyle sarmaya çalışacağız inşallah ama öncelikle büyük geçmiş olsun. Ben İçişleri Bakanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Hem jandarmanın hem de ormanın araçları buraya sevk edildi. Onun şahsında tabii ki Valimize, destek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hepimize büyük geçmiş olsun arkadaşlar.” ifadelerini kullandı.

“4 kişi dumandan etkilendi”

4 kişinin yangından etkilendiğini altını çizen Aktaş, “4 tane, bu manada ama sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Çok hafif yaralı arkadaşlarımız. Veyahut bir arkadaşımız hortumu tutarken yara almış, yani hortumu kullanırken yara almış ve dumandan etkilenerek. Dolayısıyla arkadaşlarımızda tabii bu manada tedbirliler. Kuleler de dört bir taraftan özellikle iki taraftan şu an içeri yoğun bir şekilde köpüklü su sıkıyorlar. İnşallah ben yarım saat, 1 saat içerisinde tamamen kontrol altına alacağımıza inanıyorum. Ama sizin de gördüğünüz gibi, yangın hala devam ediyor arkadaşlar. Özellikle bölgede herkesin dikkatli olması gerektiğini bir daha hatırlatmak istiyorum.” dedi.

“10 fabrika etkilendi”

Başkan Aktaş, yangının 10 fabrikada etkili olduğunu sözlerine ekleyerek, “Bana verilen 10 fabrikanın ismi var. Tabii hangi fabrika ne kadar etkilendi bilemiyorum ama 65-70 dönümlük kompleks içerisinde 10 civarında fabrika var. Aslında burası bir fabrika ama daha sonra o fabrikanın üretimi durdurmasıyla beraber, içeride 9-10 tane ayrı kuruluş yer oluşturmuş kendisine. Dolayısıyla bunlardan birinden çıkmış. Hem kamera kayıtlarından hem de buradaki verilerden elde ediliyor bir şekilde. Şu an öncelikle yangını tamamen sönmesi bizim olayımız.” şeklinde konuştu.