’Cumhuriyet Şarkıları’ konserinde sahneye çıkan Dilek Türkan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Özhan Market, kentteki kültür sanat faaliyetlerine de desteğini sürdürüyor. Dilek Türkan, 61’incisi düzenlenen ’Uluslararası Bursa Festivali’ çerçevesinde Özhan Market sponsorluğunda sahneye çıktı. Türkan ve orkestra, Kültürpak Açık Hava Tiyatrosundaki konserinde ’Cumhuriyet Şarkıları’nı Bursalı sanatseverler için seslendirdi.

Konser öncesi farklı yaş gruplarındaki müzik severler uzun kuyruklar oluştururken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve solistleri şef Nilüfer Göl eşliğinde ’Cumhuriyet Şarkıları’ndan oluşan birbirinden güzel eserleri dinleyenlerin beğenisine sundu. "Kadifeden Kesesi", "Bülbülüm Altın Kafeste" ve "Ah Bir Ataş Ver" gibi şarkıları seslendiren Türkan’a, zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti.

Gecenin sonunda Özhan Marketler Zinciri Yönetim Kurulu ve BKSTV Başkanvekili Elif Özhan, sanatçı Dilek Türkan, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik ve Koro Şefi Nilüfer Göl’e teşekkür plaketi takdim etti.