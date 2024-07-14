Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Cuma günü aniden bastıran yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Yağmurdan en çok etkilenenlerden biri de motokuryeler oldu. İncirli Caddesi'nde seyir halinde olan motokurye önüne aniden araç çıkması sebebiyle frene yüklenince yağmur nedeniyle kaydı.

Motosikletten yere düşen sürücünün kafası aracın lastiğine çarptı. Araç sürücüsünün o sırada durması ve çevredekilerin bağırması motokuryenin ağır yaralanmasının önüne geçti. Kaza anı o sırada yağmurun şiddetini çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Görgü tanığı Yunus Hocalar, "Yağış başlamıştı. Motorcu karşıdan geliyordu. Demir rayların üzerinde motosikletin kaymasıyla beraber motosikletten fırladı. Rampadan gelen arabanın çıkmasıyla kafası tekerleğin orada sıkıştı. Ciddi bir durumu yoktu" dedi.