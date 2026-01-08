Olayda çevredeki yapılar da zarar görürken, mahalle muhtarı yetkililere acil çağrıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aydınpınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, tarihi kilise yapısının bir bölümünün çökmesine neden oldu.

Yıkılan duvardan kopan taşlar, Aydınpınar Camii’nin minaresi, şadırvanı ve musalla taşında hasara yol açtı. Ayrıca park halinde bulunan bir aracın üzerine düşen taşlar nedeniyle araçta maddi zarar meydana geldi.

Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananların ardından Aydınpınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Asa, yapı çevresinin güvenli hale getirilmesi ve muhtemel yeni çökme riskine karşı acil önlem alınması çağrısında bulundu.



İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, hasar tespit ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.