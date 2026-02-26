Grand Mavi Düğün Salonunda düzenlenen iftar yemeğine Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, İHH yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, bazı oda ve dernek başkanları ile hayırseverler katıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan İHH İnegöl Temsilcisi Turgay Demir, "Değerli protokol çok kıymetli hayırsever iş insanları, değerli dostlar bu mübarek ramazan akşamında soframıza teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz aynı sofranın etrafında Allah’ın rızasını kazanmak için toplanmış olmamız bizim için çok kıymetlidir. Özellikle bu sofrada bizimle birlikte hayırların yayılması için çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Değerli dostlar burası sadece bir iftar sofrası değil, ortak sorumluluğumuzun ve ortak vicdanın buluşmasıdır. Başkanlık görevini devraldığım günden bu yana en büyük hassasiyetim sizlerin emanet ettiği bağışları güzel bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olmuştur. Bu niyetle Allah nasip ederse 8 Mart’ta verdiğiniz emanetleri yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Bangladeş ve Arakan’daki Müslüman kardeşlerimize gideceğiz. Rabbim yapmış olduğunuz hayırları kabul etsin. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Rabbim bayrama da kavuşmayı nasip etsin inşallah" dedi.