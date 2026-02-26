Paylaşıma göre; Mahmudiye Mahallesi Bedre Deresi üzerindeki 2 bin 100 metrelik alan ile Mesudiye Mahallesi’nde Kanal İnegöl’ün devamı niteliğindeki 900 metrelik bölüm dönüştürülerek vatandaşların kullanımına sunulacak. Toplamda yaklaşık 3 kilometrelik alanı kapsayan 2. etapta yürüyüş ve bisiklet yolları, basketbol ve futbol sahaları, tenis kortları, skate park, fitness ve workout alanları, otoparklar, dinlenme alanları ile koruluk ve yeşil alanlar yer alacak.

Başkan Taban, projeye verdikleri desteklerden dolayı Devlet Su İşleri Bölge Müdürü İnan Gündüz’e de teşekkür etti.

Öte yandan Kanal İnegöl Projesi’nin ilk etabının vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığı ve özellikle yürüyüş, spor ve dinlenme alanlarının yoğun şekilde kullanıldığı ifade edildi. Yeni etapla birlikte Kanal İnegöl’ün, İnegöl’de sosyal yaşamın önemli merkezlerinden biri olmayı sürdüreceği belirtiliyor.