Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle batmıştı. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı balık adamlar, geçtiğimiz günlerde asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek, aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Bugün Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) komandoları tarafından yapılan dalışta ise kazan dairesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cesedin gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk’a ait olduğu öğrenildi. Tutuk’un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Tutuk'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Manisa’nın Turgutlu ilçesine gönderilecek.

Kaynak: İHA