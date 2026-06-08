Bursa'da son yıllarda ilgi görmeye başlayan calisthenics sporu, gençleri bir araya getirirken sağlıklı yaşamın da kapılarını aralıyor. Sokak Antrenmanları Calisthenics Spor Kulübü üyeleri, sporun yaygınlaşması ve uluslararası standartlarda antrenman alanlarının oluşturulması için çağrıda bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ve calisthenics sporcusu Selahattin Kaya, bu sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığını belirterek, 'Daha öncesinde Tekirdağ'da bu sporu yapıyorduk. Bu spor, insanları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp bir araya getiriyor. Yarışmalar düzenlediğimizde kazanan arkadaşlarımızın ödüllerini kendi cebimizden karşılıyoruz. Bazı gençler spor salonlarına gidecek maddi imkanı bulamıyor ve sokaklarda spor yapmak istiyor. Biz Türk gençliğini sokaklardaki kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp sokak sporlarına yönlendirmek için emek veriyoruz' dedi.

Tekirdağ'da geçmiş yıllarda bu sporla yaklaşık 200 kişiye ulaştıklarını ifade eden Kaya, Bursa'da ise yaklaşık 40 kişilik bir topluluğa ulaştıklarını söyledi. Belediyelerden beklentilerinin daha modern ve güvenli parklar yapılması olduğunu belirten Kaya, 'Bu sporun dünya çapında çok büyük bir kitlesi var. Dünyanın birçok yerinde fuarlar ve organizasyonlar düzenleniyor. Ancak mevcut imkanlar yetersiz olduğu için sporcular kendilerini geliştirmekte zorlanıyor. İlerleyen süreçlerde Bursa'da yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu sporun geleceği çok açık. Dünya çapında organizasyonlar bile Bursa'da yapılabilir. Biz sadece bu yarışmalara uygun standartlarda parklar istiyoruz' diye konuştu.

Sokak Antrenmanları Calisthenics Spor Kulübü üyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Berkay Balcı ise, 'Kulübümüz 2025 yılında kuruldu. Merkezimiz Ankara'da bulunuyor ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de bu branşta resmi olarak faaliyet gösteren tek kulübüz. Şu an 20'den fazla ilde yapılanmamız bulunuyor. Amacımız insanları spora teşvik etmek, bu branşı milli bir spor haline getirebilmek ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak' ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak çeşitli belediyelere uygun park projeleri sunduklarını belirten Balcı, 'Sporcuların sağlığını olumsuz etkilemeyecek parkların nasıl olması gerektiğine dair çalışmalar hazırladık. Bunları belediyelerle paylaşıyoruz. Bu sporu daha sağlıklı şartlarda yapmak ve büyütmek istiyoruz' dedi.

13 yaşındaki sporcu Efe ise sosyal medya üzerinden tanıştığı calisthenics sayesinde spora başladığını belirterek, 'Bu spor bize daha özgüvenli, daha sağlıklı ve daha özel hissettiriyor. Herkesi sokak antrenmanlarına bekliyorum' şeklinde konuştu.

2000'li yıllardan bu yana Türkiye'de yapılmaya başlanan calisthenics sporu, 2025 yılında Sokak Antrenmanları Calisthenics Spor Kulübü'nün resmiyet kazanmasıyla birlikte daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Sporcular, Bursa'da kurulacak yeni antrenman alanları ve düzenlenecek organizasyonlarla branşın daha da büyüyeceğine inanıyor.