Üsküdar Bahçelievler Mahallesi, Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan ve vatandaşların 171 gündür açılmaması için nöbet tuttuğu McDonald's şubesi, tüm tepkilere rağmen faaliyete geçti. Açılış haberini alan mahalle sakinleri, yatsı namazının ardından mağaza önünde toplanarak duruma sert tepki gösterdi.

Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde açılması planlanan şubeye karşı mahalle halkı tarafından başlatılan nöbet eylemi 171. gününe ulaştı. Yaklaşık altı aydır her akşam yatsı namazı sonrası Kaldırım Caddesi üzerindeki mağaza önünde toplanarak boykot çağrısında bulunan vatandaşlar, işletmenin faaliyete geçmesine karşı itirazlarını kararlılıkla sürdürdü.

'Mahallemizde siyonist ürün istemiyoruz' sloganları atıldı

Şubenin resmi olarak kapılarını açmasının ardından mahalle sakinleri, geleneksel hale getirdikleri nöbet eylemi için akşam saatlerinde yeniden bir araya geldi. Mağaza önünde toplanan kalabalık, mahallede siyonist ürün istemediklerini belirterek sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Eylem sırasında caddeden geçen araç sürücüleri de korna çalarak protestoya destek verdi. Zaman zaman ufak çaplı gerginlikler yaşansa da olaylar büyümeden sona erdi.

Çocuklardan kararlı duruş: 'Şube kapanmadan ayrılmayacağız'

Protestonun en dikkat çeken anları ise çocukların kürsüye çıkmasıyla yaşandı. Hep birlikte dualar eden kalabalığın ardından 4 küçük çocuk, Kur'an-ı Kerim'den Al-i İmran Suresi 12. Ayeti okudu. Ayeti seslendiren çocuklar, şube kapanmadan bölgeden ayrılmayacaklarını ifade ederek büyüklerinden takdir topladı. Mahallede söz konusu firmayı kesinlikle istemediklerini dile getiren minikler, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürdü. Eylemde hep bir ağızdan 'Bir sabah gelecek kardan aydınlık' şarkısı seslendirildi.

'Bu iş sonuna kadar sürecek'

Eylemde söz alan mahalle sakini gençlerden Emir Başpınar, yaklaşık 6-7 aydır sürdürdükleri mücadeleye dikkat çekerek şunları söyledi:

'6-7 aydır buradayız. Bu mücadeleye rağmen bu dükkan açıldı. Biz pes etmedik, onlar da pes etmedi. Ama şunu belirteyim; bu iş sonuna kadar sürecek. Bu mahalle halkı vicdansızlardan değil. Bu kadar insan 6 aydır buraya boş yere gelmiyor. Burada herkesin eşi dostu var. Bu insanlar buna rağmen buraya geliyorsa, bu mücadele sonuna kadar devam eder. Biz engelledikçe onların işi olmaz. Bu süreç böyle devam edecek.'

Eylemin öncü isimlerinden Ömer Erdoğdu, mahalle halkını yarın yatsı namazı sonrası Üsküdar Belediyesi önünde toplanmaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:

'173 gündür camiden çıkıp burada cihadımızı yapıyoruz. Biz seferden sorumluyuz, zafer Allah'tandır. Sonuçla ilgilenmiyoruz, üzerimize düşeni yapıyoruz. Yarın mahşerde Allah sorduğunda; 'Ya Rabbi gücüm buna yetiyordu, canımla kanımla mücadelemi yaptım' diyebilmek için buradayız. Şube yöneticisine de söyledim; caminin karşısına açtınız, komşu oldunuz ama vazgeçmek yok'

'Türkiye genelinde boykot bilinci oluşuyor'

Başarısız olmadıklarını, aksine bir farkındalık oluşturduklarını belirten Erdoğdu, 'Biz başladığımızda 30. günlerde Başakşehir'de eylem başladı; bugün Türkiye genelinde 20'den fazla noktada boykot eylemi var elhamdülillah. Hiçbir sıkıntı çıkarmadan, polisimizle çatışmadan, çöpümüzü bile bırakmadan eylemimizi yaptık. İnsanların haberi yok; daha bugün bir genç 'barış oldu' sanarak burada yemek yiyordu. Bilinç oluşturmak için bu eylemler çok değerli, hayırlısıyla devam edeceğiz' diyerek kararlılık mesajı verdi.